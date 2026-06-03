Einmal im Jahr lädt der Bundespräsident Botschafterinnen und Botschafter in ein anderes Bundesland. Diesmal geht es an die Saar.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute (ab 10.30 Uhr) mit gut 120 Diplomaten das Saarland. Ziel der Tour ist es, den in Deutschland tätigen ausländischen Botschaftern die Vielfalt der Bundesrepublik zu zeigen. Auf der Südwest-Tour erwartet die Gäste eine Mischung aus Forschung, Keramik und Industriegeschichte.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) begleitet Steinmeier und das Diplomatische Korps. Unter anderem steht der Besuch Leibniz-Instituts für Neue Materialien an der Universität des Saarlandes, des Weltkulturerbes Völklinger Hütte und des Keramikherstellers Villeroy & Boch auf dem Programm.

«Das Saarland ist stärker als viele glauben. Wir wollen den Gästen aus aller Welt zeigen, welche Kraft in unserer Region steckt – etwa in Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft», sagte Rehlinger vorab. 2025 führte die Diplomatenreise nach Mecklenburg-Vorpommern.