Ingelheim (dpa/lrs) - Ein brennendes Auto hat auf der Autobahn 60 bei Ingelheim am Donnerstag für starke Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt. Wegen eines technischen Defekts musste eine Frau mit ihrem Wagen in einer Nothaltebucht anhalten, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Zeitpunkt sei bereits viel Rauch aus dem Wagen gekommen. Die beiden Insassen konnten das Auto rechtzeitig verlassen, bevor es komplett in Brand geriet. Vorübergehend war die A60 in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf einen fünfstelligen Betrag.

