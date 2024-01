In einem Wohnhaus im Landkreis Kusel hat es am frühen Sonntagmorgen einen Brand mit rund 50.000 Euro Sachschaden gegeben. Ursache für den Brand sei mutmaßlich ein Wäschetrockner, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Lauterecken (dpa/lrs) - In den frühen Morgenstunden sei der Hauseigentümer in Offenbach-Hundheim von zwei lauten Knallgeräuschen geweckt worden. Als er in dem Waschraum nach dem Ursprung der Geräusche schaute, wurde er den Angaben zufolge durch eine kleine Explosion leicht an der Schulter verletzt. Wie es genau zu dem Brand kam, wird ermittelt.

Mitteilung Polizei