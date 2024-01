Ein Brand an einem Holzschuppen hat in der Nacht zum Samstag auf zwei angrenzende Wohnhäuser übergegriffen. Die Feuerwehr brachte das Feuer in Heinzenhausen (Landkreis Kusel) unter Kontrolle und verhinderte, dass die Häuser komplett in Brand gerieten, wie die Polizei mitteilte. Es sei niemand verletzt worden.

Heinzenhausen (dpa/lrs) - Ermittlungen sollen nun die Brandursache klären. Die vier Bewohner konnten bereits in die beiden Einfamilienhäuser zurückkehren, so ein Sprecher der Polizei. Der Schaden werde auf 50.000 bis 100.000 Euro geschätzt.

Mitteilung