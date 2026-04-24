Südwest Brand legt Bahnstrecke am Rhein lahm

Feuerwehr
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Brand in einem Kabelschacht. (Symbolbild)

Wegen eines Feuers in einem Kabelschacht ist die rechtsrheinische Strecke in der Nähe der Loreley gesperrt. Die Bahn rechnet mit Verzögerungen bei der Wiederaufnahme des Verkehrs.

Kamp-Bornhofen (dpa) - Wegen eines Brandes in einem Kabelschacht ist die rechtsrheinische Bahnstrecke in der Nähe der Verbandsgemeinde Loreley im Rhein-Lahn-Kreis gesperrt worden. Auf der Strecke verläuft unter anderem der Regionalverkehr zwischen Koblenz und Wiesbaden.

Wie ein Bahnsprecher mitteilte, wurde der Brand kurz vor 16.00 Uhr gemeldet. Auch wenn die Strecke nach Abschluss der laufenden Löscharbeiten wieder freigegeben sei, werde es dauern, bis der Bahnverkehr wieder anlaufe, sagte der Sprecher.

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