Kaiserslautern (dpa/lrs) - In Kaiserslautern hat in der Nacht zum Montag ein Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten sich die zehn Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer betraf demnach insbesondere einen Einkaufsmarkt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf einen mindestens sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizeimeldung