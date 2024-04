Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Westerwald ausgerückt. Seit dem Abend seien die Löscharbeiten an dem Haus in Hachenburg im Gange, teilte die Polizei in einer Erstinfo mit. Die Ursache für den Brand sowie weitere Hintergründe sind bislang unklar.

Hachenburg (dpa/lrs) -

