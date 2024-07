Rauch dringt aus einem Restaurant in der Altstadt. Es ist geschlossen - aber im Haus sind Anwohner in Gefahr. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Mainz (dpa/lrs) - Wegen eines Brandes in einer Gaststätte in der Mainzer Altstadt sind mehrere Bewohner des betroffenen Hauses von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Am Abend hatte eine Anruferin über den Notruf eine starke Rauchentwicklung aus dem Restaurant gemeldet, teilte die Feuerwehr mit. Das Lokal war geschlossen. Weil auch die Bewohner der Etagen oberhalb des Lokals in Gefahr waren, rückten mehrere Feuerwehren aus.

Vier Personen wurden von den Einsatzkräften ins Freie gebracht, wie es hieß. Eine weitere Person hatte sich bereits selbst in Sicherheit gebracht. Ein Mensch erlitt eine leichte Rauchentwicklung und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Das Feuer wurde gelöscht. Weil sich der Brandrauch über einen gemeinsamen Keller auch in ein benachbartes Lokal ausgebreitet hatte, waren danach noch umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich, so die Feuerwehr.