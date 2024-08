In Völklingen steht seit dem frühen Morgen eine Lagerhalle in Flammen. Die Rauchwolke ist laut Polizei kilometerweit zu sehen.

Völklingen (dpa/lrs) - Im saarländischen Völklingen sorgt eine brennende Lagerhalle für einen Großeinsatz. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte, habe sich durch das Feuer eine große Rauchwolke entwickelt, die kilometerweit sichtbar sei. Der Brand in der Halle des Industriekonzerns Thyssenkrupp brach demnach am frühen Morgen aus.

Das Gebäude befinde sich in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Fürstenhausen, welches am Rande eines Wohngebietes liege, erklärte die Polizeisprecherin. Wegen der Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Bislang gibt es den Angaben zufolge keine Kenntnis von Verletzten. Die Ursache des Feuers sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar.