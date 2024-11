Wegen eines Brands in einer Lagerhalle in Ebernhahn kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Ein Teil einer Lagerhalle steht in Flammen und wird derzeit gelöscht.

Ebernhahn (dpa/lrs) - In einer Lagerhalle für Busse des öffentlichen Nahverkehrs in Ebernhahn ( Westerwaldkreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund des Brandes kommt es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs, wie die Polizei mitteilte. Die Landstraße 300 werde von der Straßenmeisterei gesperrt, um die Löscharbeiten zu ermöglichen. Verletzte gibt es den Angaben nach keine.

Die Schadenshöhe ist ebenso wie die Brandursache laut Polizei derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Montabaur hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.