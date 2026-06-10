Nach einem stundenlangen Einsatz ist der Brand in Dudenhofen gelöscht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro und sucht noch nach der Ursache.

Dudenhofen (dpa/lrs) - Ein Brand eines Heuballenlagers im Rhein-Pfalz-Kreis hat für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt. Das Feuer in Dudenhofen sei am Dienstagmittag ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten dauerten demnach bis in die frühen Morgenstunden an. Zwischenzeitlich seien die Arbeiten jedoch abgeschlossen und die umliegenden Straßen wieder freigegeben worden.

Bislang gebe es noch keine Hinweise auf die Brandursache, so eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden. Bei dem Brand ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro entstanden.