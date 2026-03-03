Zwei Ersthelfer retten die beiden Bewohner des Hauses. Alle vier werden in Krankenhäuser gebracht.

Kastellaun (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis sind die beiden Bewohner schwer verletzt worden. Zwei Ersthelfer, die die Bewohner aus dem Haus retteten, erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Alle vier Verletzte atmeten demnach Brandgase ein. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Abend mit einem Großaufgebot am Brandort im Einsatz. Es sei ein erheblicher Schaden am Haus entstanden, hieß es weiter. Die Brandursache werde noch ermittelt.