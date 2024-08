In der Nacht bricht in einem leerstehenden Gebäude in Scheuerfeld ein Feuer aus. Noch ist die Ursache für den Brand unklar.

Scheuerfeld (dpa/lrs) - In Scheuerfeld (Kreis Altenkirchen) ist im ehemaligen Bahnhofsgebäude ein Brand ausgebrochen. In der Nacht sei das Erdgeschoss des leerstehenden Gebäudes in Vollbrand geraten, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren demnach nach wenigen Stunden beendet. Zur Schadenshöhe und möglichen Ursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Brandermittler werden das Gebäude voraussichtlich Anfang nächster Woche begehen, so der Sprecher.