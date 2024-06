Einer Biogasanlage im Kreis Bernkastel-Wittlich ist in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten. Das Feuer brach im Motorraum der Anlage aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Der Schaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Betrag.

