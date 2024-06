Ein Bollerwagen mit fünf Kindern landet in einem Fluss. Sie werden unter anderem von Passanten aus dem Wasser gerettet.

Zweibrücken (dpa/lrs) - Ein Bollerwagen mit fünf Kita-Kindern ist am Freitag in einen Fluss in Zweibrücken gefallen. Erzieherinnen und Erzieher sowie Passanten sprangen daraufhin in den Schwarzbach und retteten die Kinder aus dem Wasser, wie die Stadt Zweibrücken mitteilte. Augenscheinlich seien die Kinder unverletzt geblieben. Sie wurden im Anschluss bei Kinderärzten beziehungsweise im Krankenhaus untersucht.

Die Erzieherinnen hatten den Angaben zufolge aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Bollerwagen verloren. Feuerwehrleute halfen einer Erzieherin aus dem Fluss, die unter dem Kinderwagen eingeklemmt war. Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt schon aus dem Wasser gerettet worden, hieß es.