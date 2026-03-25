Der Pharmakonzern stellt Medikamente für Menschen und Tiere her. Das Unternehmen steckt Milliarden in die Entwicklung neuer Präparate.

Ingelheim (dpa/lrs) - Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat mit seinen Medikamenten für Menschen und Tiere im Jahr 2025 mehr Umsatz gemacht. Zwei neue Arzneimittel wurden auf den Markt gebracht: eines gegen Lungenkrebs in den USA und eines gegen Lungenfibrose in den USA und China, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Erlöse gingen nach Angaben des Unternehmens währungsbereinigt um 7,3 Prozent auf 27,8 Milliarden Euro nach oben. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhten sich von 6,2 Milliarden auf 6,4 Milliarden Euro. Zum Gewinn machte Boehringer Ingelheim keine Angaben.

Bei den Pharmaprodukten für Menschen habe vor allem das Geschäft mit Medikamenten zur Behandlung von Nierenerkrankungen, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz für Umsatzzuwachs gesorgt.

Im Bereich der Tiergesundheit waren Medikamente zur Behandlung und Vorbeugung von Parasitenbefall der Wachstumstreiber. Das Unternehmen arbeite auch eng mit Landwirten, Tierärzten und Behörden zusammen, um meldepflichtige Tierseuchen wie Vogelgrippe, Maul- und Klauenseuche sowie das Blauzungenvirus zu bekämpfen.