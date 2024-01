München/Pirmasens (dpa/lrs) - Im Jahr 2023 sind in Deutschland vergleichsweise wenig Blitze eingeschlagen. Das haben die Messungen des Blitzinformationsdienstes (BLIDS) ergeben, die Siemens und das österreichische Unternehmen OVE Service am Freitag veröffentlichten. Die Messstellen registrierten demnach bundesweit 316.000 Blitze, die den Boden trafen. Das waren zwar 30 Prozent mehr als 2022, doch weniger als in vielen anderen Jahren.

«Blitzhauptstadt» des vergangenen Jahres war demnach Memmingen im Allgäu mit durchschnittlich 2,9 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. An zweiter Stelle lag Pirmasens im Pfälzer Wald mit 2,8 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer.