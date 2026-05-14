In Bitburg müssen Anwohner am Sonntag ihre Häuser verlassen: Sieben Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg werden entschärft.

Bitburg (dpa/lrs) - Gleich mehrere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind auf einer Baustelle in Bitburg in der Eifel entdeckt worden. Es handele sich um eine 125 Kilogramm schwere und sechs 30 Kilogramm schwere Bomben aus US-amerikanischen Beständen, teilt die Stadt mit.

Nach dem Fund am Mittwoch seien die Arbeiten auf der Baustelle eingestellt worden. Vatertagswanderer wurden gebeten, den Bereich möglichst zu meiden.

Am Sonntag um 11.00 Uhr sollen die Bomben entschärft werden. Häuser an mehreren Straßen müssen evakuiert werden, betroffen ist ein Radius von rund 300 Metern um den Fundort. «Alle Betroffenen sind angehalten, den Bereich bis 9.00 Uhr zu verlassen», teilte die Stadt mit. Eine Aufenthaltsmöglichkeit werde in der Stadthalle eingerichtet.