Das Wallfahrtszentrum Maria Rosenberg steht vor gravierenden Veränderungen. Ein Versuch, den Abriss von Gebäuden zu verhindern, scheiterte.

Im September hatten die synodalen Gremien des Bistums Speyer beschlossen, den stark defizitären Tagungshausbetrieb im Wallfahrtszentrum Maria Rosenberg bei Waldfischbach-Burgalben zum 30. Juni 2026 zu schließen und die sanierungsbedürftigen Gebäude aus den 70er und 80er Jahren abzureißen. Das Geistliche Zentrum sollte dagegen erneuert und die historischen Gebäudeteile saniert werden. Rund 16 Millionen Euro, mehr als fünf Millionen Euro dafür für den Abriss, will das Bistum dafür bereitstellen.

Gegen die Pläne rührte sich Widerstand. Freunde des Wallfahrtszentrums starteten eine Petition und sammelten rund 2400 Unterschriften für den Erhalt des Tagungszentrums. Das Forum Maria Rosenberg, ein Zusammenschluss Ehrenamtlicher, entwickelte ein Konzept, wie der Tagungsbetrieb als Bildungs- und Gästehaus eigenständig weitergeführt werden kann. Das Forum hat eine Zwischenlösung für die Dauer von zwei Jahren und ein Zukunftsmodell entwickelt. Vom 1. Juli an – das Bistum hatte die Schließung des Tagungsbetriebs zum 30. Juni angekündigt – sollte der Betrieb zunächst aufrechterhalten werden, um den Standort Maria Rosenberg während der Umbau- und Sanierungsphase stabil zu halten und zugleich belastbare Entscheidungsgrundlagen für die langfristige Zukunft zu schaffen. Erst dann sollte das Zukunftsmodell umgesetzt werden. Vorgesehen waren zwei Säulen – ähnlich wie im elsässischen Odilienberg oder im bayerischen Kloster Andechs: das Geistliche Zentrum in der Verantwortung des Bistums und das Bildungs- und Gästehaus in der Hand einer Stiftung und einer Betreibergesellschaft.

Das Forum stellte sein Konzept Anfang März in einem Fachgespräch im Bistum vor. „Nach eingehender Prüfung hat sich gezeigt, dass der vorgelegte Entwurf des Forums Maria Rosenberg nicht realisierbar ist. Die Vorschläge hielten einem Faktencheck in vielerlei Hinsicht nicht stand. Das funktioniert nicht“, fasste Generalvikar Markus Magin die Ablehnung zusammen.