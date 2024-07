In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es in den nächsten Tagen heiß und sonnig. Aber am Mittwoch wird ein Wetterumschwung erwartet.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es in den nächsten Tagen schwül und heiß. Für den Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen zwischen 30 und 34 Grad, für Mittwoch 28 und 33 Grad. Schon am Montag klettern die Temperaturen auf bis zu 30 Grad.

Laut DWD bleibt es bis zur Wochenmitte sonnig und trocken. Im Laufe des Mittwochs wird es voraussichtlich immer bewölkter, bis am Nachmittag erste Schauer und kräftige Gewitter auftreten. Dabei seien auch Starkregen sowie Hagel möglich. Auch in der Nacht zum Donnerstag sei mit Schauern und Gewittern zu rechnen.