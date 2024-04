Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den kommenden Tagen Temperaturen bis zu 27 Grad. Ab Montag ist dann mit Regen zu rechnen.

Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Anfang April sehr warm. Am Sonntag liegen die erwarteten Höchsttemperaturen zwischen 21 und 26 Grad, wie der DWD am Samstag mitteilte. Im Südosten scheint teils die Sonne, teils gibt es dichtere Schleierwolken. Saharastaub kann erneut für trübere Bedingungen sorgen. Im Nordwesten und Norden wird es teilweise wolkig, dort könnte etwas Regen fallen.

Saharastaub wird in der größten Trockenwüste der Welt in Nordafrika aufgewirbelt, und der Wind kann die feinen Partikel Tausende Kilometer weit nach Norden tragen. Das passiert vor allem im Frühjahr und im Herbst.

Auch zum Start in die neue Woche bleibt es warm - bei maximal 22 bis 27 Grad am Montag. Den Meteorologen zufolge wird es wechselnd bewölkt, anfangs gibt es im Nordwesten Regen. Im Verlauf des Tages erwartet der DWD einzelne Schauer oder Gewitter. Stark bewölkt, gebietsweise mit Schauern und einzelnen Gewittern soll es am Dienstag weitergehen. Dann sollen die Höchstwerte auf 14 bis 18 Grad absinken.

DWD-Wetterbericht