Schatten, viel trinken und auf ins nächste Freibad: Am Wochenende und zum Start in die neue Woche ist Hitze angesagt.

Offenbach (dpa/lrs) - Sonnenschein und Temperaturen von teils deutlich über 30 Grad stehen den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen bevor. Am Freitag erreichen die Temperaturen höchstens 23 bis 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden könne es vereinzelt etwas regnen, während es im Süden trocken und wolkig bleibe.

Mit dem Start ins Wochenende machen dann auch die Temperaturen einen Sprung: Bei bis zu 26 bis 31 Grad bleibt es am Samstag laut DWD meist heiter und im Süden teils auch sonnig. Der Sonntag hat ebenfalls Sonnenschein zu bieten und dazu Höchsttemperaturen zwischen 28 und 33 Grad, so die Vorhersage.

Richtig heiß soll es am Montag werden: Die Meteorologen vom DWD rechnen mit Höchsttemperaturen von 30 bis 35 Grad. Dazu scheint laut Vorhersage die Sonne und es bleibt niederschlagsfrei.