Eine Bildungsministerin aus Bayern und von der CSU? Das hat in Mainz für Diskussionen gesorgt. Jetzt ist die designierte Ministerin auch in der CDU.

Mainz (dpa/lrs) - Die designierte rheinland-pfälzische Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig ist jetzt auch CDU-Mitglied. «Seit Freitagabend», sagte die 58-Jährige am Rande der Konstituierung des neuen Landtags in Mainz der Deutschen Presse-Agentur.

Gordon Schnieder soll gegen Mittag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Die zehn künftigen Minister - je fünf von der CDU und der SPD - werden im Anschluss ernannt und vereidigt. Eiling-Hütig war zuletzt CSU-Landtagsabgeordnete in München.