Die strafrechtliche und politische Aufarbeitung der für einen Polizisten tödlichen Messerattacke am 31. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz ist in vollem Gang. Abseits der öffentlichen Debatte werden jene Beamten psychologisch betreut, die vor Ort im Einsatz waren oder ihn verfolgt haben und traumatisiert sind. Wie das abläuft und was zwei Polizisten berichten.

„Diese Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf.“ Der Beamte, der gegenüber der RHEINPFALZ anonym Einblicke in seine Gefühlswelt gibt, hat die Einsatzlage am Freitag