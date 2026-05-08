Der 1. FC Kaiserslautern kann doch noch gewinnen - sehr zum Leidwesen der Arminia. Die muss jetzt am Wochenende auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

Kaiserslautern (dpa) - Arminia Bielefeld hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen deutlichen Rückschlag erlitten. Beim 1. FC Kaiserslautern verlor die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat, der das Spiel aufgrund einer Rot-Sperre von der Pressetribüne des Fritz-Walter-Stadions aus verfolgte, mit 0:2 (0:2).

Statt vorzulegen haben die Ostwestfalen nach dem Auftakt des vorletzten Spieltages als Tabellen-13. nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der FCK durfte nach zuvor drei Niederlagen in Folge mal wieder einen Sieg bejubeln und sprang mit 49 Zählern auf Rang sechs.

Ritter an beiden Toren beteiligt

Vor 4.8183 Zuschauern auf dem Betzenberg foulte Tim Handwerker nach 15 Minuten Maxwell Gyamfi im Strafraum und Schiedsrichter Tobias Welz entschied auf Foulelfmeter. Morten Ritter verwandelte souverän zum 1:0 (15.). Der Routinier war dann auch am zweiten Lauterer Tor beteiligt, als er in der 29. Minute die Vorarbeit zum 2:0 von Simon Asta lieferte. Nach Wiederanpfiff war die Arminia um den Anschlusstreffer bemüht, wurde aber trotz viel Einsatz kaum mal vor dem Tor gefährlich.