Im Landkreis Trier-Saarburg dringen Unbekannte in ein Wohnhaus ein. Die 69-jährige Bewohnerin wird schwer verletzt, kann aber noch selbst den Notruf wählen. Die Polizei sucht Hinweise.

Igel (dpa/lrs) - Bei einem Raub in einem Wohn- und Geschäftsgebäude im Landkreis Trier-Saarburg ist die Bewohnerin schwer verletzt worden. Mindestens drei Unbekannte seien am frühen Mittwochmorgen in das Gebäude in der Gemeinde Igel eingedrungen, teilte die Polizei mit.

Die dunkel gekleideten und maskierten Täter seien durch ein gekipptes Fenster eingedrungen. Sie hätten die Wohnräume durchsucht und seien auf die 69-jährige Bewohnerin getroffen. «Die Täter, die sich in unbekannter Sprache verständigten, verletzten die Frau schwer und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung», hieß es von der Polizei.

Nach der Flucht der Täter habe die Frau selbst den Notruf wählen können. Sie befinde sich in einem Krankenhaus, sei jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.