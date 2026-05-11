Nach dem Brand in einem Wohnpark in Neunkirchen ist ein 27 Jahre alter Mann festgenommen worden. Gegen ihn besteht der Verdacht der Brandstiftung. Durch das Feuer waren acht Menschen verletzt worden.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Nach dem Brand in einem Pflegeheim in Neunkirchen ist ein 27 Jahre alter Bewohner festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Das Tatmotiv ist bislang unklar.

Durch das Feuer sind acht Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten drei Mitarbeitende sowie fünf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei Rauchgasvergiftungen bei der Evakuierung der Bewohner. Die Heimbewohner blieben bei dem Feuer unverletzt.

Wegen eines Feuers in einem Patientenzimmer wurde am späten Sonntagnachmittag der Alarm ausgelöst. Nachdem die Bewohner in Sicherheit gebracht worden waren, konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, wie es hieß. Wegen der Schäden durch das Feuer mussten die Rettungskräfte 15 Bewohnerinnen und Bewohner des Heims in andere Pflegeeinrichtungen verlegen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.