Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Baseballschlägern und einem Messer im Saarbrücker Stadtteil Klarenthal sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Zudem könnten Schüsse gefallen sein, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Auf der Hauptstraße waren zwei Gruppen in Streit geraten, es kam zu einer Schlägerei, die weiter eskalierte. Drei Täter flohen zunächst mit einem Auto, konnten aber von Fahndern gestellt werden. Dass sie an der Schlägerei mitgewirkt hatten, konnte die Polizei feststellen, jedoch wurden bei ihnen keine Schusswaffen gefunden. Der Fahrer des Wagens soll außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst nicht bekannt.

Pressemitteilung der Polizei