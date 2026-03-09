„Selbstbedienungsmentalität“ wirft der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Marcus Klein, der regierenden SPD vor und fordert eine Ausschuss-Sondersitzung.

Die CDU wolle Aufklärung über den Fall einer Beamtin, die das Innenministerium für die Leitung des SPD-Wahlkampfs für die Zeit von Dezember 2024 bis Mai 2026 freigestellt hat. Außerdem geht es um die Frage, ob Mitarbeiter aus der Staatskanzlei Wahlkampf für die SPD machen. Deshalb soll der Innenausschuss des Landtags in einer Sondersitzung zusammenkommen.

Die Sitzung soll am Donnerstag um 14 Uhr stattfinden. Klein wirft Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) eine Verletzung des Neutralitätsgebots vor: „Wer sich derart den Staat zur Beute macht wie die SPD-geführte Landesregierung und die Landes-SPD, braucht sich nicht wundern, wenn darunter das Vertrauen der Menschen in staatliche Institutionen und somit auch in die Demokratie leiden.“ Das Innenministerium hatte die Beurlaubung der Beamtin mit dem verfassungsrechtlichen Status einer Partei begründet. Die Tätigkeit diene „der Funktionsfähigkeit der Demokratie und damit öffentlichen Belangen“, hieß es. In der Zeit des Sonderurlaubs steigt der Pensionsanspruch weiter an.

SPD-Generalsekretär Gregory Scholz bezeichnete die Diskussion um die SPD-Wahlkampfleiterin als „sehr durchschaubares Wahlkampfmanöver“.