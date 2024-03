Seit Mitte November ist Xavier Bettel als luxemburgischer Außenminister im Amt. Für ihn eine Herausforderung, die Freude mache.

Esch/Alzette (dpa) - Nach knapp vier Monaten im Amt hat der luxemburgische Außenminister Xavier Bettel (51) Freude an neuen Herausforderungen gefunden. Bettel, der zuvor zehn Jahre lang Premierminister des Großherzogtums war, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Esch-sur-Alzette: «Es ist eine Freude, aber auch eine Herausforderung.» Die internationale Situation sei «sehr kompliziert». «Wir sehen wirklich Brandherde überall. Aber Herausforderungen haben mir immer Spaß gemacht.»

Der Liberale Bettel war im Dezember 2013 Regierungschef geworden und hatte dieses Amt im November 2023 nach einer Wahlniederlage an den Christsozialen Luc Frieden abgeben müssen. Zugleich war er auf den Posten des Außenministers gewechselt. Bettel sagte, sowohl der Krieg in der Ukraine als auch der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern seien die wichtigsten Krisen. Es gehe darum, einen «Krieg von Juden gegen Muslime» zu verhindern. Zugleich müsse auch der zunehmende Antisemitismus bekämpft werden.