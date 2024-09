Im Westerwald durchbricht ein 26-Jähriger mit seinem Auto ein Brückengeländer. Für ihn endet der Unfall ohne schwere Verletzungen – doch seinen Führerschein ist er erstmal los.

Herdorf (dpa) - Glück im Unglück hat ein betrunkener Autofahrer im Westerwald in Rheinland-Pfalz gehabt: Mit seinem Auto stürzte er mehrere Meter tief in einen Fluss - und wurde nur leicht verletzt. Der Wagen des 26-Jährigen sei in der Nacht in einer Kurve von der Straße abgekommen und habe das Geländer einer Brücke durchbrochen, teilte die Polizei mit. Nach dem Sturz nahe Herdorf im Hellertal habe der Mann das stark beschädigte Auto eigenständig verlassen und sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein Atemalkoholtest ergab laut einem Polizeisprecher einen Wert von rund einem Promille. Daher musste sich der 26-Jährige Blut abnehmen lassen und seinen Führerschein vorerst abgeben.