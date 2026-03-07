50.000 Euro Schaden sind die Bilanz einer Spritztour eines Jugendlichen im Wagen seiner Eltern. Er war betrunken und ohne Führerschein unterwegs.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einer nächtlichen Tour mit dem Auto seiner Eltern hat ein betrunkener 17-Jähriger in Saarbrücken eine Werbetafel zerstört. Weil er zu schnell fuhr, habe er kurz vor der Einmündung zu einem Kreisverkehr die Kontrolle über den Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Er fuhr über einen Grünstreifen und krachte dann in eine Werbetafel.

Diese sei bei dem Unfall gegen 3.15 Uhr vollständig zerstört worden. Der Schaden liege bei mindestens 50.000 Euro. Einen Führerschein hat der 17-Jährige nicht - zudem stand er unter Alkoholeinfluss, wie es weiter hieß. Deshalb wurde bei der Polizei eine Blutprobe bei ihm entnommen. Dann holten seine Eltern den jungen Mann dort ab.