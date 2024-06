Der Mann war der Polizei schon bekannt. Dennoch stieg er in Bingen auf einen E-Roller, obwohl er Alkohol getrunken und Drogen konsumiert hatte.

Bingen (dpa/lrs) - Ein 37-Jähriger ist in Bingen nach dem Konsum von Drogen und Alkohol auf einen E-Scooter gestiegen - und erwischt worden. Der Mann war der Polizei schon bekannt, deshalb habe eine Streife ihn am Donnerstagnachmittag angehalten, hieß es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Bingen. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab dann auch prompt einen Wert von 1,02 Promille, wie es hieß.

Zudem bemerkten die Beamten am Nasenloch des Fahrers Restanhaftungen von augenscheinlich frisch geschnieftem Amphetamin. Der Mann habe einen Drogenkonsum abgestritten, aber ein Drogenschnelltest habe das Gegenteil bewiesen. Zudem wurden bei dem 37-Jährigen eine Amphetaminpaste und Ecstasy-Tabletten gefunden.

