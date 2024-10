Bei einer nächtlichen Tour verliert ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Der Alkoholtest liefert eine Erklärung.

Rülzheim (dpa/lrs) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Rülzheim im Landkreis Germersheim von einer Landstraße abgekommen und in einen Garten gefahren. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 36-Jährige in der Nacht nach einer Rechtskurve am Ortseingang die Kontrolle über sein Auto. Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, Auto und Grundstück wurden laut Polizei beschädigt. Ein Test der Polizei ergab einen Atemalkoholwert von 1,54 Promille.