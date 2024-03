Die Polizei hat einen mutmaßlichen Betrüger ermittelt. Die Masche: Per Post verschickte Rechnungen sollen mit betrügerisch genutzten Kontonummern manipuliert worden sein. 10 Fälle sind bekannt.

Bonn/Trier (dpa) - Eine Betrugsmasche mit gefälschten Rechnungen haben die Polizeibehörden in Bonn und Trier enttarnt. Dabei seien mit der Post verschickte Rechnungen abgefangen und fast identische Kopien mit neuen Kontonummern erstellt worden, teilte die Polizei in Bonn am Mittwoch mit. Die manipulierten Briefe seien dann erneut an die ursprünglichen Empfänger verschickt worden. In zehn Fällen seien die tatsächlich fälligen Beträge auf die Konten der Betrüger eingezahlt worden. Von dort sei das Geld schnell abgehoben oder weiter überwiesen worden, so die Polizei.

Zusammen mit dem Polizeipräsidium Trier seien ein 34 Jahre alter tatverdächtiger Mann sowie eine 35 Jahre alte Frau ermittelt worden. Der 34-Jährige sei in Trier festgenommen und in Bonn in Untersuchungshaft genommen worden. Die Tatverdächtigen sollen die betrügerisch genutzten Konten angelegt haben. Die Ermittlungen gegen beide Tatverdächtige gingen weiter, erklärte die Polizei.

