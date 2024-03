Fast hätte ein Mann im Saarland angeblich nötige Arbeiten an Dachrinnen seines Hauses teuer bezahlt. Ein Bankangestellter sorgte letztlich für ein Happy End.

St. Ingebert (dpa/lrs) - Ein aufmerksamer Bankangestellter im Saarland hat einen Hausbesitzer vor dem Verlust von mehr als 23.

000 Euro bewahrt. Der Mitarbeiter war am Freitag misstrauisch geworden, als der 88 Jahre alte Mann in die Bank kam und das Geld abheben wollte, um Reparaturarbeiten an Dachrinnen bar zu bezahlen, wie die Polizei in St. Ingbert am Samstag mitteilte.

Alarmierte Polizisten trafen dann vor der Bank auf einen 33-Jährigen, der dort in einem Auto wartete. Es stellte sich heraus, dass drei Männer am Morgen an der Haustür des 88-Jährigen geklingelt hatten. Sie hatten laut Polizei behauptet, dass die Dachrinne seines Hauses dringend saniert werden müsste. Nach Arbeiten an zwei Rohren und zwei Dachrinnen sei der viel zu hohe Preis von mehr als 23.000 Euro verlangt worden.

Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen die drei Männer wegen des Verdachts auf Wucher. Die Polizei warnte in ihrer Mitteilung ausdrücklich vor angeblichen Handwerkern, die an Haustüren klingeln und Arbeiten anbieten.

Mitteilung