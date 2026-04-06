Der Trend zum eigenen Bad und digitale Buchungen: Wie sich Campingplätze in Rheinland-Pfalz auf die neue Saison einstellen.

Mörschied (dpa/lrs) - Die Osterfeiertage nahen und die Campingplatzbetreiber in Rheinland-Pfalz hoffen auf gutes Wetter. Trotz hoher Spritpreise und Inflation blicke die Branche optimistisch auf die Saison, sagte Timo Koch, Vorsitzender des Verbands der Campingwirtschaft Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. Sein Campingplatz im Hunsrück hat seit etwa einer Woche geöffnet und ist gut gebucht. Spontane Anreisen sind möglich, da nicht alle Plätze belegt sind.

Noch sind nicht alle Campingplätze im Land geöffnet. An der Mosel beginnt die Saison erst Mitte April. Einige Campingplätze in Flussnähe seien aufgrund des langen Winters noch zu nass, erklärte Koch. Zudem sei Ostern in diesem Jahr zu einem sehr frühen Zeitpunkt.

Preise sind leicht gestiegen

Die Campingplätze hätten ihre Preise leicht erhöht, berichtet Koch. Urlauber zahlen in Rheinland-Pfalz vergleichsweise wenig für einen Campingplatz. Laut einer ADAC-Preisanalyse kostet eine Übernachtung für eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem Kind in der Hochsaison 2026 durchschnittlich 40 Euro. Damit liegt der Preis knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt von 41 Euro, obwohl die Preise im Bundesland im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich neun Prozent gestiegen sind.

Ein neuer Trend: eigene Bäder, entweder als abgeschlossener Bereich im Sanitärgebäude oder direkt am Stellplatz. «Diese Mietbäder sind wie ein Hotelbad, in dem man auch den Zahnputzbecher stehen lassen kann», erklärte Koch.

Online-Buchungen oder die digitale Verfügbarkeitsprüfung sind bisher nicht überall Standard. Der Verband arbeitet seit vergangenem Jahr mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH daran, die Campingplätze sichtbarer zu machen. «Das wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen», sagte Koch. Manchmal scheitere es an einer Schnittstelle oder einem Buchungssystem. Viele Plätze hätten den digitalen Weg noch nicht eingeschlagen und setzten auf Tabellen.