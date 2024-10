Im September erbeutete ein Mann mehrere Goldbarren von einer Seniorin. Nun konnte ein Tatverdächtiger gefasst werden.

Zweibrücken (dpa/lrs) - Ein mutmaßlicher Betrüger ist in Aschaffenburg festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitteilte, soll der 37-Jährige im September durch einen «Schockanruf» einen hohen fünfstelligen Betrag von einer 77-jährigen Seniorin erbeutet haben. Er soll sich am Telefon als Staatsanwalt ausgegeben und gegenüber der Seniorin behauptet haben, dass ihre Tochter im Ausland einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Damit sie aus der Haft entlassen werde, sei die Zahlung einer Kaution nötig. Wenig später habe die Seniorin dem Mann an der Haustür mehrere Goldbarren übergeben.

Der 37-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Erpressung in besonders schwerem Fall sowie des bandenmäßigen Betruges verantworten.