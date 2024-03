Ein 58-Jähriger erhält ein lukratives Angebot per E-Mail. Doch das offenbart sich nach der Überweisung des Geldes als Betrugsmasche.

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - Ein 58-jähriger Mann aus Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) hat durch eine Betrugsmasche mehrere Hunderttausend Euro verloren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel der Mann auf eine betrügerische E-Mail herein. Darin hätten angebliche Geschäftsleute einen Ankauf chinesischer Maschinen angeboten, durch deren Weiterverkauf an eine europäische Firma ein Gewinn im fünfstelligen Bereich hätte erzielt werden können. Als der 58-Jährige den Betrag überwiesen und Kontakt mit der europäischen Firma aufgenommen habe, sei der Schwindel aufgeflogen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Pressemeldung Polizei