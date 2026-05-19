Weniger Jobs in Rheinland-Pfalz: Besonders Autobauer und Metallbau spüren den Rückgang. Welche Branchen überraschend zulegen, zeigt der Blick in die Statistiken.

Bad Ems (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Beschäftigten im ersten Quartal 2026 um 1,4 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wie aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, waren von Januar bis März dieses Jahres durchschnittlich 256.000 Personen beschäftigt. Vor einem Jahr waren es im selben Zeitraum 3.600 mehr. Deutschlandweit sanken die Beschäftigungszahlen im gleichen Zeitraum um 2,3 Prozent.

Vor allem in der Automobilbranche (minus 7,5 Prozent) sowie im Metallbau (minus 7,1 Prozent) gingen die Beschäftigungszahlen in Rheinland-Pfalz zurück, ebenso im Maschinenbau (minus 2,9). In einigen Branchen stieg die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hingegen an, etwa in der Pharmaindustrie (plus 3,1 Prozent), bei den Nahrungs- und Futtermittelherstellern (plus 2,1 Prozent) und in der Papier- und Pappindustrie (plus 2 Prozent).