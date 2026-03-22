Trainer Riera verzichtet im Derby auf Götze. Der Weltmeister von 2014 spielt bei Frankfurt in dieser Saison keine große Rolle mehr.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - 2014er-Weltmeister Mario Götze ist aus dem Kader von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt für das Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) gestrichen worden. Das berichten die «Bild»-Zeitung und der Hessische Rundfunk. Götze war in den letzten beiden Spielen bereits nicht zum Einsatz gekommen.

Der 33-Jährige spielt in dieser Saison ohnehin nicht mehr die große Rolle bei den Hessen. In 18 Spielen erzielte er kein Tor. In Mainz hat Trainer Albert Riera mit Ausnahme von Torwart Kaua Santos und Außenspieler Rasmus Kristensen alle Profis zur Verfügung.