Ein 26-Jähriger soll seinem Bekannten in Trier unvermittelt in den Hals gestochen und dabei lebensgefährlich verletzt haben. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Trier (dpa/lrs) - Ein junger Mann ist in seinem Wohnhaus in Trier von einem Bekannten lebensbedrohlich verletzt worden. Der 26-jährige Tatverdächtige habe in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Tür des 27-Jährigen geklopft, teilte die Polizei mit. Nach einem kurzen Gespräch im Haus des späteren Opfers habe der 26-Jährige seinem Bekannten zweimal unvermittelt mit einem Messer in den Hals gestochen. Anschließend sei er geflohen.

Der 27-Jährige sei mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Aktuell sei sein Zustand stabil, hieß es. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen habe die Polizei den Tatverdächtigen am Dienstagvormittag lokalisieren können.

Der Mann sei bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug widerstandslos festgenommen worden. Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts sei er am Dienstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.