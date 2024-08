Auf der A61 fährt ein Auto auf einen vorausfahrenden Lkw auf - eine Frau stirbt. Der Fahrer und weitere Insassen kommen glimpflich davon.

Laudert (dpa/lrs) - Auf der A61 kurz vor der Anschlussstelle Laudert (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist eine Person bei einem Auffahrunfall tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei saß die 49-Jährige als Beifahrerin im Auto, das am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Süden auf dem rechten Fahrstreifen ungebremst auf einen Sattelzug auffuhr. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der Fahrer und drei weitere Insassen wurden hingegen nur leicht verletzt, so die Polizei weiter. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.