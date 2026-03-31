Bei einem Unfall auf der A61 wurde ein Beifahrer im Kleintransporter schwer verletzt und eingeklemmt. Der Fahrer muss seinen Führerschein abgeben.

Boppard (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 61 im Rhein-Hunsrück-Kreis ist ein Mann in einem Kleintransporter eingeklemmt und schwer verletzt worden. Am frühen Morgen sei der Kleintransporter, der in Richtung Norden unterwegs war, in Höhe von Boppard auf einen Sattelzug aufgefahren, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Aufprall wurde der Beifahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann, dessen Verletzungen schwer, aber nicht lebensbedrohlich waren. Der Fahrer und ein weiterer Insasse des Kleintransporters wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie es weiter hieß. Da die Polizei den Verdacht hegte, dass der Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutprobe veranlasst und sein Führerschein sichergestellt.

Den Polizeiangaben zufolge entstand bei dem Auffahrunfall ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Nach circa zwei Stunden konnte die Sperrung der Autobahn aufgehoben werden, der Verkehr staute sich zwischenzeitlich über mehr als sieben Kilometer zurück.