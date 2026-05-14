Gladiators Trier bewahren die Nerven und besiegen im entscheidenden Spiel die Rostock Seawolves. Doch jetzt wartet ein ganz dicker Brocken.

Trier (dpa) - Die Vet-Concept Gladiators Trier haben sich als letztes Team das Ticket für die Playoffs in der Basketball-Bundesliga gesichert. Im entscheidenden Play-In-Spiel setzte sich Trier gegen die Rostock Seawolves mit 76:69 (47:43) durch und schaffte damit doch noch den Sprung in die K.o-Runde.

Dort treffen die Gladiators im Viertelfinale auf Titelverteidiger und Topfavorit Bayern München. Die ersten beiden Partien der Best-of-Five-Serie finden am Sonntag und Dienstag in München statt. Danach wechselt die Serie nach Trier.

Trier hatte die Hauptrunde als Tabellenachter abgeschlossen, im ersten Play-In-Spiel aber klar bei Rasta Vechta verloren. Rostock lag nach 34 Spieltagen auf Platz neun und hatte sich in der ersten Play-In-Runde souverän gegen die MHP Riesen Ludwigsburg durchgesetzt.