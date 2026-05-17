Der große Favorit gibt sich keine Blöße. Nur zu Beginn wackeln die Münchner gegen einen Aufsteiger ein wenig. Alba setzt den Start in die Playoffs dagegen in den Sand.

München (dpa) - Topfavorit Bayern München ist erfolgreich in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Der Titelverteidiger gewann das erste Spiel der Viertelfinal-Serie gegen Aufsteiger Vet-Concept Gladiators Trier mit 101:80 (48:44) und ging in der Serie im Modus Best-of-five damit 1:0 in Führung.

Allerdings taten sich die Münchner zu Beginn sehr schwer. Obwohl Trier noch am Donnerstag im entscheidenden Play-In-Spiel gefordert war, erwischte der Außenseiter den besseren Start und lag im ersten Viertel sogar mit zehn Punkten in Führung. Doch dann schalteten die Bayern angeführt von Welt- und Europameister Andreas Obst einen Gang hoch und setzten sich nach der Pause entscheidend und doch noch deutlich ab.

Obst, der jüngst zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt wurde, war mit 24 Punkten bester Werfer bei den Münchnern. Die zweite Partie findet am Dienstag (20.30 Uhr/Dyn) ebenfalls in München statt. Danach wechselt die Serie nach Trier. Die Mannschaft, die zuerst drei Siege eingefahren hat, erreicht das Halbfinale.

Alba patzt

Alba Berlin hat zum Playoff-Auftakt dagegen gepatzt. Der Zweite nach der Hauptrunde verlor daheim überraschend gegen Rasta Vechta mit 89:103 (37:50). Vechta hatte sich erst am Dienstag durch die Play-Ins qualifiziert. Bester Berliner Werfer war Moses Wood mit 20 Punkten. Bei Vechta glänzte der überragende Tevin Brown mit 30 Zählern.

Alba bekam die Offensivmaschine der Niedersachsen nie wirklich unter Kontrolle und lag zur Pause bereits mit 13 Zählern hinten. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Berliner keine Mittel. Kurz vor Ende des dritten Viertels war der Berliner Rückstand auf 21 Punkte angewachsen (58:79) - die Entscheidung.

Am Samstag hatten Pokalsieger Bamberg (80:74 gegen Ulm) und Würzburg (69:54 in Bonn) ihre ersten Partien gewonnen. In diesen Viertelfinal-Serien stehen an diesem Montag die zweiten Duelle an.