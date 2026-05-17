Der große Favorit gibt sich keine Blöße. Nur zu Beginn wackeln die Münchner gegen einen Aufsteiger ein wenig.

München (dpa) - Topfavorit Bayern München ist erfolgreich in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Der Titelverteidiger gewann das erste Spiel der Viertelfinal-Serie gegen Aufsteiger Vet-Concept Gladiators Trier mit 101:80 (48:44) und ging in der Serie im Modus Best-of-five damit 1:0 in Führung.

Allerdings taten sich die Münchner zu Beginn sehr schwer. Obwohl Trier noch am Donnerstag im entscheidenden Play-In-Spiel gefordert war, erwischte der Außenseiter den besseren Start und lag im ersten Viertel sogar mit zehn Punkten in Führung. Doch dann schalteten die Bayern angeführt von Welt- und Europameister Andreas Obst einen Gang hoch und setzten sich nach der Pause entscheidend und doch noch deutlich ab.

Obst wieder überragend

Obst, der jüngst zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt wurde, war mit 24 Punkten bester Werfer bei den Münchnern. Die zweite Partie findet am Dienstag (20.30 Uhr/Dyn) ebenfalls in München statt. Danach wechselt die Serie nach Trier. Die Mannschaft, die zuerst drei Siege eingefahren hat, erreicht das Halbfinale.

Am Samstag hatten Pokalsieger Bamberg (80:74 gegen Ulm) und Würzburg (69:54 in Bonn) ihre ersten Partien gewonnen. In diesen Viertelfinal-Serien stehen an diesem Montag die zweiten Duelle an.