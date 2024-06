Der Brand eines Lastwagens zieht eine stundenlange Sperrung einer Bundesstraße nach sich. Zur Ursache des Feuers gibt es eine Vermutung.

Cochem (dpa/lrs) - Ein Baustellenfahrzeug ist auf einer Bundesstraße bei Cochem an der Mosel ausgebrannt. Der Lkw habe am Freitag auf der B259 zwischen Cochem und Faid (Kreis Cochem-Zell) vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen, teilte die Polizei in Cochem mit. Die Zugmaschine sei komplett ausgebrannt. Schüttgut, das der Laster laut Polizei geladen hatte, wurde auf einen anderen Lkw umgeladen. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden lang komplett gesperrt werden.

