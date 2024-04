Ein Mann arbeitet hoch oben in einem Baum - und stürzt ab. Noch ist unklar, wie es zu dem Unglück kam.

Altenkirchen (dpa/lrs) - Aus etwa zehn Metern Höhe ist ein Mann nach ersten Erkenntnissen bei Arbeiten in einem Baum in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Baumkletterer bei dem Arbeitsunfall in Altenkirchen im Westerwald am Freitag schwer verletzt. Per Rettungshubschrauber wurde er demnach in eine Klinik gebracht. Warum der 30-Jährige abstürzte, ist noch unklar.

