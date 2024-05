Ein umstürzender Baum trifft einen Motorradfahrer und eine Motorradfahrerin. Der Unfall geht glimpflich aus.

Lemberg/Pfalz (dpa/lrs) - Glück im Unglück: Eine Motorradfahrerin und ein Motorradfahrer sind in Lemberg (Pfalz) von einem umstürzenden Baum getroffen, aber nicht schwerer verletzt worden. Der Baum stürzte am Sonntag auf die Fahrbahn und traf zunächst den vorausfahrenden Motorradfahrer mit Astteilen am Helm, wie die Polizei mitteilte. Die hinter ihm fahrende 63-Jährige wurde von Teilen des Baumes getroffen und stürzte auf die Fahrbahn. Sie erlitt lediglich leichte Verletzungen im Gesicht. Die Polizei geht von einem Sachschaden von etwa 1000 Euro aus.

Mitteilung Polizei